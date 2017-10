By

舊金山田德隆區週三中午有汽撞傷警員後不顧而去,受傷警員情況危殆,警方已拘捕了疑犯。

警方表示,兩名隸屬田德隆警局的警員騎單車巡邏時,懷疑一架SUV上藏有槍械,車上的人見有警員便逃走,期間在Van Ness和Franklin之間的Turk街,撞傷其中一名警員。

涉案的SUV被棄置在Panhandle附近。

受傷警員已經接受手術,目前仍然在深切治療部留醫。

