【KTSF 歐志洲報導】

舊金山兩年前涉及短訊醜聞的兩名華裔警員,其中一人週四承認有提供假報告。

原舊金山警員Jason Lai,2015年被指涉嫌性侵犯,在調查期間也發現Jason Lai和其他3名同樣在Taraval警區的警員,發送帶有歧視成分的短訊。

當中一名涉案華裔警員Curtis Liu,因涉嫌干預本案調查,而被地檢處起訴。

Curtis Liu上週三承認提供假報告,這是重罪,案件將在11月2日宣判。

