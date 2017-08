華裔警員馮英偉拯救心臟病發男人 舊金山警方表揚（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名隸屬舊金山公園分局的華裔警員,上星期執勤時,因為他的快速應變手法,成功拯救一名心臟病發的男子,警局週二舉辦巡遊及午餐會表揚他。

獲表揚的是華裔警員馮英偉(Robert Fung),馮英偉週二與太太及兩名兒子參加警局為他舉辦的遊行。

馮英偉表示,這些儀式令他受寵若驚,因為救人是每個警員的職責,並不是什麼大事。

馮英偉說:”我很榮幸參與儀式,我想每個警員遇到當日的情況,都會做與我一樣的事,今日是儀式實在太抬舉我。”

事發在8月8日晚上金門公園內的Kezar運動場舉行一場慈善球賽,馮英偉當日在該處執勤,突然有人通知他指有人心臟病發,他就立即上前幫忙,幫該名男子做心肺復甦法,直至救護車到場,最終救回這名66歲男子一命。

馮英偉說:”我當時在想,這個人要回家見他的家人,這不可能是最後一次,我們很幸運,因為他恢復生命跡象。”

馮英偉加入警隊有22年,他的父母來自中國廣東,而他就是在舊金山土生土長,因此略懂廣東話,馮英偉喜歡回饋社區,教導青少年,他在一間高中擔任棒球隊教練長達20多年。

