舊金山灣景區女警破案有功 獲市參議會表揚（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方本月初宣布拘捕一名19歲拉美裔男子,指他涉嫌先後在Portola區一帶,襲擊4名華裔女子,帶領調查員偵破案件的是一名華裔女警,市參議會週二表揚她。

加入警隊12年的李少芳,在日落區長大,懂廣東話,在灣景區分警局,擔任俗稱「沙展」的職級。

李少芳週二在分局長的陪同下,接受市參事盧凱莉的表揚,李少芳婉拒涉及案件的訪問,她亦不希望上鏡,因為她仍在處理很多其他案件,不過她表示,作為一個懂中文的警員,對查案很有幫助。

灣景區分局長Raj Vanswani表示,李少芳處理過很多高關注度的案件,包括打劫、入屋行劫及6個月前一宗綁架案等,交給她的案件幾乎都能偵破。

Vanswani分局長說:”李少芳查案很勇,她亦很有天分,不但巡邏,亦會查案,她可能是灣景區警局的最佳調查員之一。”

市參事盧凱莉(Hillary Ronen)感謝李少芳的貢獻,她指這些涉及專門襲擊華裔女性的案件,令人厭惡,亦令很多區內居民產生恐懼。

盧凱莉說:”我聞之反胃,對這種向街上弱勢婦女施襲的事。”

就近日多宗針對華裔婦女的襲擊案,盧凱莉聯同警方將於下星期一舉行警民會議。

