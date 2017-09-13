舊金山灣景區女警破案有功 獲市參議會表揚（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方本月初宣布拘捕一名19歲拉美裔男子，指他涉嫌先後在Portola區一帶，襲擊4名華裔女子，帶領調查員偵破案件的是一名華裔女警，市參議會週二表揚她。

加入警隊12年的李少芳，在日落區長大，懂廣東話，在灣景區分警局，擔任俗稱「沙展」的職級。

李少芳週二在分局長的陪同下，接受市參事盧凱莉的表揚，李少芳婉拒涉及案件的訪問，她亦不希望上鏡，因為她仍在處理很多其他案件，不過她表示，作為一個懂中文的警員，對查案很有幫助。

灣景區分局長Raj Vanswani表示，李少芳處理過很多高關注度的案件，包括打劫、入屋行劫及6個月前一宗綁架案等，交給她的案件幾乎都能偵破。

Vanswani分局長說：”李少芳查案很勇，她亦很有天分，不但巡邏，亦會查案，她可能是灣景區警局的最佳調查員之一。”

市參事盧凱莉（Hillary Ronen）感謝李少芳的貢獻，她指這些涉及專門襲擊華裔女性的案件，令人厭惡，亦令很多區內居民產生恐懼。

盧凱莉說：”我聞之反胃，對這種向街上弱勢婦女施襲的事。”

就近日多宗針對華裔婦女的襲擊案，盧凱莉聯同警方將於下星期一舉行警民會議。

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