舊金山一名警員被指威脅要遣返亞裔和拉美裔人士,警察問責局初步認為,7項指控有6項成立。

去年NBC電視台就一宗偵查報導採訪期間,剛好錄到警員Joshua Fry一段說話,當中他提到”等移民部門也來到就好了,那就可將所有人運返他們的國家”。

亞洲法律聯會就此投訴,警察問責局的初步調查結果認為,Fry有違警局在移民執法方面的一般指引,執法時存在偏見,而針對他曾發威嚇、用髒話

和行為不當的有關指控也成立。

移民團體要求警察局懲處Fry,但局方表示,Fry在年初已離職。

