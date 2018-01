By

【KTSF】

舊金山一名警員涉嫌知法犯法,被控性侵犯多名已失去知覺的受害人,涉案警員已停職受查。

居住在舊金山的30歲警員Justin McCall於週一被捕,警方稱受害人當時在藥物影響下無法反抗,遭到涉案警員性侵,另一名受害人則在失去知覺或睡覺時被性侵。

McCall已加入舊金山警隊4年,他涉及的指控早於去年9月曝光,他被內事部刑事組調查期間,被調任不會與公眾接觸的職務,週一被捕後,警局已將他停職停薪。

