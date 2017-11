節日旺季購物要小心 慎防成為匪徒目標（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

購物旺季已經開始,舊金山警方呼籲市民和遊客,享受購物樂趣之餘,也要懂得保護自己,提防成為匪徒的目標。

舊金山聯合廣場充滿節日氣氛,市政府官員也選擇在這裡提醒市民注意購物安全。

市長李孟賢表示,數以十萬計的消費者,在未來幾個星期會到聯合廣場觀光購物,預計會帶來600萬元經濟收益,在這人來人往的時節,警方呼籲市民要留意周圍環境。

舊金山警察局長William Scott說:”第一,當你購物或觀光時,把手機收起來,我明白在這時代沒有手機不行,我們機不離手,不過也要留意四圍環境。”

另外,如果購物時間長,買許多東西,最好轉換一下停車位。

局長Scott說:”匪徒有心犯案,會觀察你把東西放進車裡,然後繼續購物,當你回來時財物已經不見了。”

在假日購物旺季,舊金山警方會加派警員巡邏,另外,警方本週也會在市內交通黑點加強執法,保障行人和單車騎士的安全。

