節日旺季購物要小心 慎防成為匪徒目標（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

購物旺季已經開始，舊金山警方呼籲市民和遊客，享受購物樂趣之餘，也要懂得保護自己，提防成為匪徒的目標。

舊金山聯合廣場充滿節日氣氛，市政府官員也選擇在這裡提醒市民注意購物安全。

市長李孟賢表示，數以十萬計的消費者，在未來幾個星期會到聯合廣場觀光購物，預計會帶來600萬元經濟收益，在這人來人往的時節，警方呼籲市民要留意周圍環境。

舊金山警察局長William Scott說：”第一，當你購物或觀光時，把手機收起來，我明白在這時代沒有手機不行，我們機不離手，不過也要留意四圍環境。”

另外，如果購物時間長，買許多東西，最好轉換一下停車位。

局長Scott說：”匪徒有心犯案，會觀察你把東西放進車裡，然後繼續購物，當你回來時財物已經不見了。”

在假日購物旺季，舊金山警方會加派警員巡邏，另外，警方本週也會在市內交通黑點加強執法，保障行人和單車騎士的安全。

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