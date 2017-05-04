舊金山日落區警局推出新措施 防範汽車爆竊案（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

經過多場的社區會議後，負責管理日落區治安的舊金山Taraval警局與居民想出新措施，去提醒車主要防範汽車爆竊案。

舊金山Taraval警區分局長Denise Flaherty表示，近幾個星期，她出席了多場社區會議，發現居民最擔心的是入屋行劫案及汽車爆竊案。

根據警區提供的資料，單單在過去的3月份，區內就發生了157宗汽車爆竊案，由於情況嚴重，有居民發起在區內的汽車爆竊案黑點，貼上這些由警局提供的警告標示。

分局長指，開始實行至今，她見到有居民將標示貼在車窗上、放在車廂內，甚至貼在區內的電線桿上，而這些做法都是可以的。

Flaherty分局長說：”其實就是提醒社區，讓大家都知道區內有人爆竊汽車，也讓賊人知道，街坊已合力監視，不讓這類罪案發生。”

分局長指出，這157宗汽車爆竊案，可以說是平均分布在區內每ㄧ部份，但在Park Merced舊金山州立大學以及Stonestown附近ㄧ帶，都是犯案的熱點，就現場所見，Stonestown購物中心對開的停車場，已經擺放了佈告板，提醒顧客要鎖好汽車，拿走車匙，不要讓財物暴露人前。

Taraval警區是市內最大的社區，有超過30萬名居民，分局長亦指，區內大部分的罪案由外來人士經手，因為Taraval區對於罪案來說，是ㄧ個有很多犯罪機會的地區，最重要是居民絕不能留任何東西在車上，哪怕是ㄧ些零錢。

Flaherty分局長說：”有匪徒爆竊汽車，純粹為了偷車房開關器，ㄧ拿到手就會進入車房，偷走單車及工具，希望居民不要放置車房開關器及汽車登記證在車內，因為登記證會暴露車主的住處。”

分局長建議，將汽車登記證的副本留在車上，並將地址塗黑，相信有什麼事發生，車主被警員截停調查時，警員亦會理解。

分局長指出，打擊罪案同樣需要華裔社區的幫忙，因此她會開ㄧ條全中文的匿名報案熱線，有什麼事發生，居民亦可以提供資料。

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