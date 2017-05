舊金山日落區警局推出新措施 防範汽車爆竊案（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過多場的社區會議後,負責管理日落區治安的舊金山Taraval警局與居民想出新措施,去提醒車主要防範汽車爆竊案。

舊金山Taraval警區分局長Denise Flaherty表示,近幾個星期,她出席了多場社區會議,發現居民最擔心的是入屋行劫案及汽車爆竊案。

根據警區提供的資料,單單在過去的3月份,區內就發生了157宗汽車爆竊案,由於情況嚴重,有居民發起在區內的汽車爆竊案黑點,貼上這些由警局提供的警告標示。

分局長指,開始實行至今,她見到有居民將標示貼在車窗上、放在車廂內,甚至貼在區內的電線桿上,而這些做法都是可以的。

Flaherty分局長說:”其實就是提醒社區,讓大家都知道區內有人爆竊汽車,也讓賊人知道,街坊已合力監視,不讓這類罪案發生。”

分局長指出,這157宗汽車爆竊案,可以說是平均分布在區內每ㄧ部份,但在Park Merced舊金山州立大學以及Stonestown附近ㄧ帶,都是犯案的熱點,就現場所見,Stonestown購物中心對開的停車場,已經擺放了佈告板,提醒顧客要鎖好汽車,拿走車匙,不要讓財物暴露人前。

Taraval警區是市內最大的社區,有超過30萬名居民,分局長亦指,區內大部分的罪案由外來人士經手,因為Taraval區對於罪案來說,是ㄧ個有很多犯罪機會的地區,最重要是居民絕不能留任何東西在車上,哪怕是ㄧ些零錢。

Flaherty分局長說:”有匪徒爆竊汽車,純粹為了偷車房開關器,ㄧ拿到手就會進入車房,偷走單車及工具,希望居民不要放置車房開關器及汽車登記證在車內,因為登記證會暴露車主的住處。”

分局長建議,將汽車登記證的副本留在車上,並將地址塗黑,相信有什麼事發生,車主被警員截停調查時,警員亦會理解。

分局長指出,打擊罪案同樣需要華裔社區的幫忙,因此她會開ㄧ條全中文的匿名報案熱線,有什麼事發生,居民亦可以提供資料。

