舊金山警方推宣傳活動 警惕長者勿墮詐騙陷阱（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對華裔長者的騙案近兩個月又再次在舊金山出現,兩名事主總共損失22,000元現金,舊金山警方正組織一個大型運動,務求令每名華裔市民都要對騙案產生警惕。

兩宗騙案分別在日落區及列治文區發生,兩男一女講廣東話的騙徒,起初以問路為名,欺騙事主上去他們的車,並進行所謂的測試,指事主有癌症,要事主用金錢換取治病藥物,而藥物則是一樽裝有一元紙幣及一條蟲的水。

兩名華裔婆婆分別被騙去5,000元及17000元現金。

這些騙案5年前開始在舊金山出現,差不多每年都有幾宗案例,主管警隊社區事務的指揮官David Lazar,以及本來已經退休,現被邀請回到警隊,半職負責亞太區社區事務的前警局副局長譚敬文表示,會在未來幾個月開始一個運動,以鋪天蓋地的方式提醒華裔市民,希望他們時刻都對騙案有警惕。

Lazar說:”未來幾個月,我們會開始一個運動,在多個地方放置大型告示,利用宣傳及警告標示,去提醒這些騙案的危險性。”

Lazar表示,事主上騙徒的汽車,讓騙徒載著四圍去是非常危險的事,他提醒市民,為了保障自己,盡量不要與陌生人有任何接觸。

Lazar說:”如果有人問路說要幫忙,甚至騙徒將手觸碰事主,我們不想這樣的事發生,不要理他們,遠離他們,因為這就是騙案的開始,這就是騙徒與疑犯之間的第一接觸點。”

中央警局分局長葉培恩指,暫時沒有收到華埠有騙案報告,但一旦發生,警局所有的警員隨時準備好協助受害人。



為了能進一步保障華埠的治安,葉培恩指,總部調任不少巡警至中央警局,而在本星期起,會有一名警官帶領8名警員,共9人專責巡邏華埠。



