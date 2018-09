By

【KTSF】

舊金山Marina區週五凌晨發生企圖打劫及槍擊案,警方正在進行調查。

警方於凌晨2時50分接報,趕到Lombard街2100號路段的案發現場。

警員到場後,發現一名31歲男子中槍受傷,他是一間餐廳的店員。

傷者已送院治療,沒有生命危險。

警方稱,受害人當時正在倒垃圾,疑犯突然趨近,向他索款,並向他開槍。

疑犯年約20餘歲,他犯案後拔足逃路,數分鐘後被到場的警員拘捕。.

