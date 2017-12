By

舊金山警方表示,將於除夕夜在市內增派警員,例如海旁與漁人碼頭等熱門地點,將會有大批警員維持治安。

舊金山警方表示,已做好準備應對安全威脅,當局會加強警力,所有計劃休假的警員,也必須回到崗位維護治安。

上週,聯邦調查局粉碎一宗原本計劃在舊金山39號碼頭發動的自殺式襲擊,警方未透露今次在除夕夜增派警員,是否與該事件有關。

舊金山警方亦首次呼籲民眾登記緊急手機短信通知,當局可在緊急情況下迅速向民眾通報消息,民眾可以發送短信NYESF17至888-777進行登記。

