舊金山日落區警民會議談論社區治安問題（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區週二晚有一個警民會議，談論社區治安問題。

週二晚的警民會議由舊金山防止罪案資源中心，與舊金山警察局社區外展部共同主辦，邀請的對象是日落區華裔居民，因此會場還有提供粵語翻譯，居民出席情況也十分踴躍，除了華裔居民，也有其它族裔居民參加。

警民會議在日落區Taraval 街一間中餐聽舉行，主辦方還為出席會議的市民提供免費餐點。

舊金山日落區警察分局局長易文耀（Robert Yick）表示，從今年1月開始，日落區與Mission區警局展開打擊罪案試點計劃，重點打擊的罪案包括入屋和汽車爆竊，以及暴力罪案如搶劫、嚴重襲擊等。

易文耀說：”今年與去年相比，財產罪案大幅下降，主要是因為從新分配警力，而且得到司法部門提供的資料，包括搶劫案和盜竊案詳情，大家一起動用資源辦案。”

警方的最新數據顯示，去年平均每月有150宗汽車爆竊案，今年到目前則下降到100宗左右，入屋盜竊案今年與去年相比，也從平均每月55宗，下降到35到40宗之間，相對下降約兩成。

市民關注的另一個治安焦點，是無家可歸者問題。

有日落區居民表示，早前搭巴士，在19街與Taraval的巴士站看到滿地都是大便，沒有人敢站在那邊，大家都站到旁邊，很臭很不衛生。

警方表示，遇到類似問題，或是覺得無家可歸者危害環境，都應通知警方，或撥打電話311向市府舉報。

易文耀說：”如果你看到某人，你感覺他們需要幫助，或他們睡在街上，我們可以試圖幫助安置他們。”

易文耀表示，一些無家可歸者並不願意去收容中心，反而覺得大街更安全，這也給當局管理造成一定困難。

他說，雖然日落區無家可歸者問題相比市內其它一些地區並不算嚴重，但如果市民在任何地方看到，都可向當局舉報。

週二晚的警民會議，也吸引了舊金山華埠居民前來反應意見。

警方表示，下週二晚即9月4日晚5點到8點，華埠警察分局也會在華埠花園角舉行同樣的警民會議，歡迎華埠居民出席，反映各種治安問題，警方也會提供免費餐點給出席會議的居民。

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