舊金山日落區警民會議談論社區治安問題（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區週二晚有一個警民會議,談論社區治安問題。

週二晚的警民會議由舊金山防止罪案資源中心,與舊金山警察局社區外展部共同主辦,邀請的對象是日落區華裔居民,因此會場還有提供粵語翻譯,居民出席情況也十分踴躍,除了華裔居民,也有其它族裔居民參加。

警民會議在日落區Taraval 街一間中餐聽舉行,主辦方還為出席會議的市民提供免費餐點。

舊金山日落區警察分局局長易文耀(Robert Yick)表示,從今年1月開始,日落區與Mission區警局展開打擊罪案試點計劃,重點打擊的罪案包括入屋和汽車爆竊,以及暴力罪案如搶劫、嚴重襲擊等。

易文耀說:”今年與去年相比,財產罪案大幅下降,主要是因為從新分配警力,而且得到司法部門提供的資料,包括搶劫案和盜竊案詳情,大家一起動用資源辦案。”

警方的最新數據顯示,去年平均每月有150宗汽車爆竊案,今年到目前則下降到100宗左右,入屋盜竊案今年與去年相比,也從平均每月55宗,下降到35到40宗之間,相對下降約兩成。

市民關注的另一個治安焦點,是無家可歸者問題。

有日落區居民表示,早前搭巴士,在19街與Taraval的巴士站看到滿地都是大便,沒有人敢站在那邊,大家都站到旁邊,很臭很不衛生。

警方表示,遇到類似問題,或是覺得無家可歸者危害環境,都應通知警方,或撥打電話311向市府舉報。

易文耀說:”如果你看到某人,你感覺他們需要幫助,或他們睡在街上,我們可以試圖幫助安置他們。”

易文耀表示,一些無家可歸者並不願意去收容中心,反而覺得大街更安全,這也給當局管理造成一定困難。

他說,雖然日落區無家可歸者問題相比市內其它一些地區並不算嚴重,但如果市民在任何地方看到,都可向當局舉報。

週二晚的警民會議,也吸引了舊金山華埠居民前來反應意見。

警方表示,下週二晚即9月4日晚5點到8點,華埠警察分局也會在華埠花園角舉行同樣的警民會議,歡迎華埠居民出席,反映各種治安問題,警方也會提供免費餐點給出席會議的居民。

