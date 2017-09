舊金山列治文區警民會議 重點討論騙案問題（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

有眾多華人聚居的舊金山列治文區,週四晚舉行警民會議,騙案問題是會議的重點。

週四晚是警察局局長William Scott,以及列治文區分局長Alexa O’Brien上任後,首次與列治文區居民見面。

列治文區上個月發生一宗寶藥黨騙案,一名華裔長者被3名華裔騙徒用買藥治癌症為名,被騙去17,000現金,警方週四亦重新講述案情,呼籲區內居民注意。

舊金山市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)說:”我們會去一些華人經常聚集的地方,安排一個講中文的警員去提醒他們。”

Sharon住在列治文區有50年,她表示,社區一直很安全,鄰里之間守望相助,不過近日她就聽到有匪徒假扮媒電公司員工,假借檢查為名,入屋行劫居民。

Sharon說:”我們需要教育長者,不能夠再容易信人,要非常非常小心,時代、社區改變,我們要更加警覺。”

警局分局長O’Brien表示,從數字上來看,列治文區最嚴重的是財物盜竊案,不過同時,亦是全市最安全的社區之一。

列治文區近4成人是亞裔,她希望能與亞裔社區及各個社區多合作,盡可能將區內罪案數字減到最低。

