舊金山警局出現華裔移民隊長 百年來首見（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警察局10月底一共有9人晉升為隊長（Captains），當中兩人是華裔，其中一位掌管Taraval分警局，另一位主管夜間事務，而他亦是舊金山警察局超過100年以來，首位華裔移民隊長。

每一天當很多人放工回家休息的時間，印大正（Dominic Yin）的工作才剛剛開始。

印大正說：”我現在這一份工，從晚上7點到早上5點，全市都是我的責任，不管哪一個地區出問題，都是我要去親身去管。”

印大正在日本出生，從小在台灣生活，到了5歲的時候，全家移民來美國，加入警隊20年，印大正是警局逾百年來，首位華裔移民隊長。

印大正表示，雖然全市有10個分警局，警局各自有分局長，但分局長不能24小時工作，而他的工作就是管理全市晚上治安。

除了發生大事，例如是槍擊案、交通意外等，他亦要就著不同的晚間活動，例如是特別會議及演唱會等，分配全市的警力，警員的上班時間，需不需要加班，甚至是資源的調配，都是他的工作，因此印大正可以說是一次過兼任10間警局的分局長。

印大正說：”連很小的事情，我也覺到我有很大的責任，我們警員，連接電話的時候，我都想看他們怎麼接電話，是不是對市民很客氣，這些我都覺得是非常重要的。”

印大正是一名GPA達3.9的高材生，分別有碩士及博士學位，亦是一名執業律師，他因為想幫助更多人，毅然投身警隊。

過去20年間，他服務過7間分警局，機場、警校導師，又擔任過警隊的律師，調查組、專責訓練警員等，可以說是大部分的崗位都擔任過。

印大正指，自己站穩陣腳後，作為一個移民，他深深明白到那種離鄉別井尋找更好生活的艱辛，因此他好希望能夠將自己知道的，學到的都貢獻給華裔社區，因此他除了在市立大學教書外，還曾經利用空餘時間，擔任過社區青年中心及訪谷區青年中心的董事局成員。

印大正說：”我自己的爸爸媽媽才是真的影響我，他們什麼都沒有到美國來，只有好學問，到美國來，也給我這種機會，有唸書的機會，做海軍軍官的機會，做警察的機會，這些當然要還給社區，貢獻給華人社區。”

印大正表示，能夠以華裔的身分成為舊金山警局的一份子已經很滿足，不過他尚有一個小小的心願。

印大正說：”當然這一份工已經非常好，已經很滿足很幸運，我希望有多些機會，幫助更多人。”

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