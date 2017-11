舊金山警局出現華裔移民隊長 百年來首見（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警察局10月底一共有9人晉升為隊長(Captains),當中兩人是華裔,其中一位掌管Taraval分警局,另一位主管夜間事務,而他亦是舊金山警察局超過100年以來,首位華裔移民隊長。

每一天當很多人放工回家休息的時間,印大正(Dominic Yin)的工作才剛剛開始。

印大正說:”我現在這一份工,從晚上7點到早上5點,全市都是我的責任,不管哪一個地區出問題,都是我要去親身去管。”

印大正在日本出生,從小在台灣生活,到了5歲的時候,全家移民來美國,加入警隊20年,印大正是警局逾百年來,首位華裔移民隊長。

印大正表示,雖然全市有10個分警局,警局各自有分局長,但分局長不能24小時工作,而他的工作就是管理全市晚上治安。

除了發生大事,例如是槍擊案、交通意外等,他亦要就著不同的晚間活動,例如是特別會議及演唱會等,分配全市的警力,警員的上班時間,需不需要加班,甚至是資源的調配,都是他的工作,因此印大正可以說是一次過兼任10間警局的分局長。

印大正說:”連很小的事情,我也覺到我有很大的責任,我們警員,連接電話的時候,我都想看他們怎麼接電話,是不是對市民很客氣,這些我都覺得是非常重要的。”

印大正是一名GPA達3.9的高材生,分別有碩士及博士學位,亦是一名執業律師,他因為想幫助更多人,毅然投身警隊。

過去20年間,他服務過7間分警局,機場、警校導師,又擔任過警隊的律師,調查組、專責訓練警員等,可以說是大部分的崗位都擔任過。

印大正指,自己站穩陣腳後,作為一個移民,他深深明白到那種離鄉別井尋找更好生活的艱辛,因此他好希望能夠將自己知道的,學到的都貢獻給華裔社區,因此他除了在市立大學教書外,還曾經利用空餘時間,擔任過社區青年中心及訪谷區青年中心的董事局成員。

印大正說:”我自己的爸爸媽媽才是真的影響我,他們什麼都沒有到美國來,只有好學問,到美國來,也給我這種機會,有唸書的機會,做海軍軍官的機會,做警察的機會,這些當然要還給社區,貢獻給華人社區。”

印大正表示,能夠以華裔的身分成為舊金山警局的一份子已經很滿足,不過他尚有一個小小的心願。

印大正說:”當然這一份工已經非常好,已經很滿足很幸運,我希望有多些機會,幫助更多人。”

