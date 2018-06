舊金山San Bruno街設雙語警員駐守警局分站（視頻）

By

經過居民多年來的爭取,舊金山警察局終於決定在San Bruno街設立一個由雙語言警員駐守的警局分站,週三舉行開幕儀式。

舊金山警察局局長Bill Scott及市參事盧凱莉(Hillary Ronen)等官員,一起為這個警局分站剪綵揭幕。

盧凱莉表示,在她上任這一年多以來,聽到最多的聲音是希望增加會說中文的巡警,這個目標已經達成,巡邏San Bruno街一帶的華裔巡警有4人,居民第二個要求是更容易接觸到警員。

盧凱莉說:”就算灣景區分局不太遠,一些語言不通的移民社區,都總是感到不安心和不自在,去一個不熟悉的社區報警,他們想在此有警員服務。”

最後決定成立了這個警局分站,分站位於San Bruno街2567號,在每個星期三下午3時至6時,以及星期六中午12時至3時有兩名警員駐守,當中至少一名會說中文。

除了報案之外,對社區有任何擔憂,對治安有疑問,都歡迎居民入分站與警員聯絡。

灣景區警局分局長Steven Ford說:”分站主旨是成為社區資源,我們想市民進來與警員交流,建立人際關係。”

上海協會主席李美玲(Hazel Lee)說:”如果這裡有分站,警員識講中文就親切很多,就不怕,現在不在警察局裏,在一條街上一間房,親切很多,警察亦不會”擺款”,不用簽名,或要做其他事,一進來就可以講,亦將報案程序簡化了。”

警方指,如果這個警局分站真的對社區有用,不排除在市內其他地方都設一個,例如是在華埠。

舊金山警察局局長Bill Scott說:”肯定的,設分站是我們所願,社區各有分別,各有所需,而我們持開放態度,若有足夠人手找到地方便有可能。”

