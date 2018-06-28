舊金山San Bruno街設雙語警員駐守警局分站（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

經過居民多年來的爭取，舊金山警察局終於決定在San Bruno街設立一個由雙語言警員駐守的警局分站，週三舉行開幕儀式。

舊金山警察局局長Bill Scott及市參事盧凱莉（Hillary Ronen）等官員，一起為這個警局分站剪綵揭幕。

盧凱莉表示，在她上任這一年多以來，聽到最多的聲音是希望增加會說中文的巡警，這個目標已經達成，巡邏San Bruno街一帶的華裔巡警有4人，居民第二個要求是更容易接觸到警員。

盧凱莉說：”就算灣景區分局不太遠，一些語言不通的移民社區，都總是感到不安心和不自在，去一個不熟悉的社區報警，他們想在此有警員服務。”

最後決定成立了這個警局分站，分站位於San Bruno街2567號，在每個星期三下午3時至6時，以及星期六中午12時至3時有兩名警員駐守，當中至少一名會說中文。

除了報案之外，對社區有任何擔憂，對治安有疑問，都歡迎居民入分站與警員聯絡。

灣景區警局分局長Steven Ford說：”分站主旨是成為社區資源，我們想市民進來與警員交流，建立人際關係。”

上海協會主席李美玲（Hazel Lee）說：”如果這裡有分站，警員識講中文就親切很多，就不怕，現在不在警察局裏，在一條街上一間房，親切很多，警察亦不會”擺款”，不用簽名，或要做其他事，一進來就可以講，亦將報案程序簡化了。”

警方指，如果這個警局分站真的對社區有用，不排除在市內其他地方都設一個，例如是在華埠。

舊金山警察局局長Bill Scott說：”肯定的，設分站是我們所願，社區各有分別，各有所需，而我們持開放態度，若有足夠人手找到地方便有可能。”

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