華裔婦遭入屋爆竊 有賊人下落但警方不捉人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山灣景區一間民宅,兩星期前發生一宗入屋爆竊案,價值4至5萬元財物被盜取,過程被閉路電視拍下了,華裔女事主指找到失竊物品所在,警方也告訴她,知道賊人是誰,事隔十天,女事主不滿警方還未抓人。

事主麥小姐表示,事發在9月15日下午,匪徒趁當時屋內無人,破窗進入位於Ingalls夾Quesada街一間房屋進行洗劫,搶走手提電腦、 iPad平板電腦、衣服和珠寶手飾等,價值約4至5萬元的財物。

房屋門口的閉路電視拍下了爆竊過程,畫面見到女疑犯撬開門口,偷走財物,之後又返回屋內,偷走更多東西,來回幾次偷運財物,還叫多一名女人幫手偷。

麥小姐表示,當日報了警,並將這些片段交給警方看,而且還透過追蹤遺失iPad功能,找出被偷走的平板電腦位置,並告訴警員,警員當日跟她說已知賊人的位置。

麥小姐說:”警員說人已經找到,知道是誰,他說我可以回家等警方通知,警方說,他無權入屋拘捕人,要向法庭申請搜查令。”

但是事隔十日,麥小姐至今未收到任何通知。

麥小姐說:”前幾日我在街上,碰見該名警員,我就問他案情如何,他說要更多時間才會作通知,他都說知道是誰偷,都不去拘捕人,那我報警有何用?”

麥小姐更聲稱,曾經過蘋果系統指示失竊平板電腦所在的地點時,見到有人穿著疑似被偷的衣服。

她又表示,事隔多日,不期待可以取回失物,又說財物不見可以再買過,但只求警方可以將匪徒拘捕,讓這種事情不會再發生在該區。

本台就這宗案件向警方查詢,警方至截稿前都未有回應。

