華裔婦遭入屋爆竊 有賊人下落但警方不捉人（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山灣景區一間民宅，兩星期前發生一宗入屋爆竊案，價值4至5萬元財物被盜取，過程被閉路電視拍下了，華裔女事主指找到失竊物品所在，警方也告訴她，知道賊人是誰，事隔十天，女事主不滿警方還未抓人。

事主麥小姐表示，事發在9月15日下午，匪徒趁當時屋內無人，破窗進入位於Ingalls夾Quesada街一間房屋進行洗劫，搶走手提電腦、 iPad平板電腦、衣服和珠寶手飾等，價值約4至5萬元的財物。

房屋門口的閉路電視拍下了爆竊過程，畫面見到女疑犯撬開門口，偷走財物，之後又返回屋內，偷走更多東西，來回幾次偷運財物，還叫多一名女人幫手偷。

麥小姐表示，當日報了警，並將這些片段交給警方看，而且還透過追蹤遺失iPad功能，找出被偷走的平板電腦位置，並告訴警員，警員當日跟她說已知賊人的位置。

麥小姐說：”警員說人已經找到，知道是誰，他說我可以回家等警方通知，警方說，他無權入屋拘捕人，要向法庭申請搜查令。”

但是事隔十日，麥小姐至今未收到任何通知。

麥小姐說：”前幾日我在街上，碰見該名警員，我就問他案情如何，他說要更多時間才會作通知，他都說知道是誰偷，都不去拘捕人，那我報警有何用？”

麥小姐更聲稱，曾經過蘋果系統指示失竊平板電腦所在的地點時，見到有人穿著疑似被偷的衣服。

她又表示，事隔多日，不期待可以取回失物，又說財物不見可以再買過，但只求警方可以將匪徒拘捕，讓這種事情不會再發生在該區。

本台就這宗案件向警方查詢，警方至截稿前都未有回應。

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