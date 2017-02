By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山警察部門將在本月的四天,加強交通執法 。

舊金山警方表示,將依據過去三年發生行人和腳踏車騎士發生車禍的地點,取締違規人士。

這項行動主要是針對超速駕駛、非法轉彎、沒有依照告示牌或紅綠燈等車、沒有在行人過道給行人讓路等其他危險駕駛。

這項執法行動將主要在四天進行,分別是2月7日、16日、24日和27日。

警方表示,加州在2013年有701名行人和141名腳踏車騎士在公路上死亡,是所有車禍死亡人數的28%。

警方也提醒腳踏車騎士必須帶頭盔,也提醒行人應該只在路口過馬路。

