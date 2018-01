舊金山警方呼籲過農曆新年要提防罪案（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

還有不夠一個月就到農曆新年,舊金山警方週四在華埠提醒市民,過節時要特別提防罪案以及注意交通安全。

一大班民選官員與警察週四來到華埠都板街”天下為公”牌匾之下集會,眾人首先為已故市長李孟賢默哀。

警方表示,知道華埠居民及商戶擔心區內的治安,加上在代理市長London Breed的要求下,將會額外為華埠增多兩名巡警,其中一名將會是識講國語的警員。

另外,警方早前派遣兩名警員臨時在晚間巡邏華埠,這兩個職位將會變成全職職位,聯同現有警員,即是華埠將會有6名巡警,以及5名巡邏平園的警員

中央警局分局長葉培恩(Paul Yep)說:”我們想市民知道,警方盡力維護華埠的治安,會增加警員,從數字上看,華埠罪案有減少,而過去兩年從未有過一宗敲詐勒索案。”

警方指,今個農曆新年,最重視是行人安全,會嚴厲票控違規司機,亦希望不會發生任何交通意外。

警察局局長Bill Scott亦指,市內發生多宗以華人為目標的罪案,包括是祈福騙案、入屋行劫案等,他提醒華人,不要輕易相信陌生人,一有問題應該先與家人討論。

最後一班官員親自向華埠商戶派發這個寫滿安全小貼士的年曆,亦逐一向大家拜個早年,祝大家恭喜發財,新年快樂。

