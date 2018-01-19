舊金山警方呼籲過農曆新年要提防罪案（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

還有不夠一個月就到農曆新年，舊金山警方週四在華埠提醒市民，過節時要特別提防罪案以及注意交通安全。

一大班民選官員與警察週四來到華埠都板街”天下為公”牌匾之下集會，眾人首先為已故市長李孟賢默哀。

警方表示，知道華埠居民及商戶擔心區內的治安，加上在代理市長London Breed的要求下，將會額外為華埠增多兩名巡警，其中一名將會是識講國語的警員。

另外，警方早前派遣兩名警員臨時在晚間巡邏華埠，這兩個職位將會變成全職職位，聯同現有警員，即是華埠將會有6名巡警，以及5名巡邏平園的警員

中央警局分局長葉培恩（Paul Yep）說：”我們想市民知道，警方盡力維護華埠的治安，會增加警員，從數字上看，華埠罪案有減少，而過去兩年從未有過一宗敲詐勒索案。”

警方指，今個農曆新年，最重視是行人安全，會嚴厲票控違規司機，亦希望不會發生任何交通意外。

警察局局長Bill Scott亦指，市內發生多宗以華人為目標的罪案，包括是祈福騙案、入屋行劫案等，他提醒華人，不要輕易相信陌生人，一有問題應該先與家人討論。

最後一班官員親自向華埠商戶派發這個寫滿安全小貼士的年曆，亦逐一向大家拜個早年，祝大家恭喜發財，新年快樂。

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