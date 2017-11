舊金山警察局長稱警員用武案件降 支持引入電擊槍（視頻）

By

舊金山警方使用武力的個案數字顯著下降,今年第三季度,警察使用武力的案件數目較去年第三季減少約三成,舊金山警察局長William Scott解釋警方是如何做到減少使用武力。

去年舊金山發生連串警員開槍導致疑犯死亡的案件,前警察局長Greg Suhr因此辭職。

舊金山市長李孟賢任命的現任舊金山警察局長William Scott上任將近一年,這一年來市內發生警員使用武力的事件較去年下降17%,而今年7月到9月第三季度,這類案件較去年同期減少32%。

警察局長Scott表示,這是警方與警察委員會合作制定以及推行新政策的成果。

警察局長Scott說:”這是很好的政策,真的著重把衝突降級,警方的心態是在用武前盡量化解危機,若不奏效,我們使用最低限度的武力去控制局面。”

警察局長表示,目前整個警隊約800名警員,已經接受全盤應付危機的訓練,另外舊金山警方今年年初開始,警員配備隨身攝錄機,有研究指出,這樣做有助減少警員使用武力。

上週五,舊金山警察委員會通過批准警員使用電擊槍,警察局長Scott說:”我很高興警委會投票贊成,反映對警方和警員的信任,讓警員有另一個較不致命的武力選項。”

警方正在制定使用電擊槍的政策,交由警察委員會審閱,如果通過的話,警方將會為警員提供訓練,預料明年底才會實行。

