舊金山警察局長William Scott談入屋爆竊問題（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山灣景區一個華裔家庭日前被人入屋搶劫,其實類似的罪案在市內不同的社區都發生過,有時匪徒作案時,屋裏面還有華裔長者,本台週二專訪舊金山警察局長William Scott探討這個問題。

上週五下午1時多,幾名賊人進入灣景區Revere街一棟住宅,搶劫裏面的財物,當時屋裏面有一名年過90的華裔長者,類似的入屋搶劫案今年在市內灣景區、日落區、訪谷區、Mission區都有發生,很多時賊人光天化日下入屋搶劫,為什麼賊人偏偏選中這些住宅呢?

局長Scott說:”這類罪案發生之前,匪徒通常會監視住宅,觀察事主的生活規律,誰人進出房屋,當你看到可疑的事情,要守望鄰居,這是非常非常重要的。”

另外,警察局長也提醒市民,在家安裝監控鏡頭,大家甚至可以到舊金山地檢處網站登記,讓執法人員知道你的家或店鋪安裝了監控鏡頭,一旦發生罪案,可以協助警方更快掌握證據。

局長Scott說:”我的忠告就是,採取行動保護自己,如果遇到罪案,我們至少掌握證據查案,我們要把這些搶劫長者的人抓起來,讓他們承擔後果。”

