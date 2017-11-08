舊金山警察局長William Scott談入屋爆竊問題（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山灣景區一個華裔家庭日前被人入屋搶劫，其實類似的罪案在市內不同的社區都發生過，有時匪徒作案時，屋裏面還有華裔長者，本台週二專訪舊金山警察局長William Scott探討這個問題。

上週五下午1時多，幾名賊人進入灣景區Revere街一棟住宅，搶劫裏面的財物，當時屋裏面有一名年過90的華裔長者，類似的入屋搶劫案今年在市內灣景區、日落區、訪谷區、Mission區都有發生，很多時賊人光天化日下入屋搶劫，為什麼賊人偏偏選中這些住宅呢？

局長Scott說：”這類罪案發生之前，匪徒通常會監視住宅，觀察事主的生活規律，誰人進出房屋，當你看到可疑的事情，要守望鄰居，這是非常非常重要的。”

另外，警察局長也提醒市民，在家安裝監控鏡頭，大家甚至可以到舊金山地檢處網站登記，讓執法人員知道你的家或店鋪安裝了監控鏡頭，一旦發生罪案，可以協助警方更快掌握證據。

局長Scott說：”我的忠告就是，採取行動保護自己，如果遇到罪案，我們至少掌握證據查案，我們要把這些搶劫長者的人抓起來，讓他們承擔後果。”

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