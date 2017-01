民眾聚集舊金山國際機場　抗議川普行政命令

By

【KTSF】

川普總統上週五宣佈,禁止七個穆斯林國家公民進入美國的行政命令後,全美各地有30多個城市連日來發生大規模抗議。舊金山國際機場這兩天,也有大批民眾示威。

大批民眾昨天繼續在舊金山國際機場示威,他們高喊”廢除禁令,停止建牆”"讓他們進入美國”等口號,有的標語上寫著”川普,你的老婆也是移民”。還有十多位移民律師,在示威現場附近商量,如何幫助這些被海關扣押的人,至少先使他們能夠和家人聯絡。”國際難民援助組織”表示,他們會盡一切努力讓被扣留的人獲得釋放。美國民權團體公民自由聯盟指出,因為川普的行政命令,美國的多個機場在這個週末一共扣押了100多人。星期天一大早一些被扣留人士的家人,就來到舊金山國際機場,希望他們的親人,能夠早日離開拘留所。在紐約市聯邦地區法官Ann Donnelly下達緊急決定:暫時停止執行川普的行政命令後,兩名擁有綠卡的伊朗人,在舊金山機場獲得釋放。

加州副州長Gavin Newsom周六也參加了舊金山機場的示威,他表示對六名被扣押的人以及他們的家人深表同情,他有三個小孩想到這些家庭家人無法團聚,他不禁流下眼淚 。他還說這些家人希望他能幫忙,他加入了抗議人群並一度被警察逮捕。舊金山國際機場發言人Doug Yakel 說,這裡的航班並沒有受到示威的影響,機場方面也為示威人士提供了飲料和食物等,他還說,對於那些被扣押人士家人的擔心和焦慮他們深表同情。這幾天來紐約的甘迺迪國際機場,洛杉磯國際機場,芝加哥O’Hare國際機場,波士頓Logan國際機場等數十個機場都爆發了大規模示威。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。