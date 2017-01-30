民眾聚集舊金山國際機場　抗議川普行政命令

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川普總統上週五宣佈，禁止七個穆斯林國家公民進入美國的行政命令後，全美各地有30多個城市連日來發生大規模抗議。舊金山國際機場這兩天，也有大批民眾示威。

大批民眾昨天繼續在舊金山國際機場示威，他們高喊”廢除禁令，停止建牆”"讓他們進入美國”等口號，有的標語上寫著”川普，你的老婆也是移民”。還有十多位移民律師，在示威現場附近商量，如何幫助這些被海關扣押的人，至少先使他們能夠和家人聯絡。”國際難民援助組織”表示，他們會盡一切努力讓被扣留的人獲得釋放。美國民權團體公民自由聯盟指出，因為川普的行政命令，美國的多個機場在這個週末一共扣押了100多人。星期天一大早一些被扣留人士的家人，就來到舊金山國際機場，希望他們的親人，能夠早日離開拘留所。在紐約市聯邦地區法官Ann Donnelly下達緊急決定：暫時停止執行川普的行政命令後，兩名擁有綠卡的伊朗人，在舊金山機場獲得釋放。

加州副州長Gavin Newsom周六也參加了舊金山機場的示威，他表示對六名被扣押的人以及他們的家人深表同情，他有三個小孩想到這些家庭家人無法團聚，他不禁流下眼淚 。他還說這些家人希望他能幫忙，他加入了抗議人群並一度被警察逮捕。舊金山國際機場發言人Doug Yakel 說，這裡的航班並沒有受到示威的影響，機場方面也為示威人士提供了飲料和食物等，他還說，對於那些被扣押人士家人的擔心和焦慮他們深表同情。這幾天來紐約的甘迺迪國際機場，洛杉磯國際機場，芝加哥O’Hare國際機場，波士頓Logan國際機場等數十個機場都爆發了大規模示威。

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