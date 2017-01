冰島廉航推超低優惠 舊金山飛歐洲單程僅69元（視頻）

By

【KTSF 讓梁秋玉報導】

想去歐洲旅行的加州居民有好消息了,冰島廉價航空WOW Air週二推出69元由舊金山或洛杉磯飛往歐洲4個城市的特價單程機票,不過大家購買這種廉價機票,需要注意哪些問題呢?

繼瑞典廉價航空Norwegian Air去年底宣布,計劃於今年推出由美國到歐洲單程69美元的特價機票後,另一家來自冰島的廉價航空WOW Air週二更以實際行動,出售69元單程機票。

由舊金山或洛杉磯出發飛往歐洲4個城市,包括瑞典斯德哥爾摩、丹麥哥本哈根、蘇格蘭愛丁堡及英格蘭Bristol,出發日期須在1月15日到4月5日之間。

另外,由東岸波士頓、邁阿密、首都華盛頓或洛杉磯前往冰島首都雷克雅維克單程也只需99元。

舊金山飛往雷克雅維克是129元,如果從首都華盛頓或波士頓前往歐洲主要大城市,如德國柏林或法蘭克福、英國倫敦、法國巴黎等,單程也是129元,所有特價機票已含稅。

不過要提醒旅客的是,一定要仔細閱讀廉價航空公司對座位選擇及行李收費的規定,通常機票便宜,航空公司就要透過其它服務賺錢。

例如WOW Air網站就明確標明,如果提前選擇座位會收費10元到11元不等,旅客只可以帶一個免費手提行李,而且行李體積不得超過20英寸,重量不得超過22磅,如果超過規定最少收費60元。

如果是托運行李,每件最少收費71元,此外飛機上提供的食物和飲料也都收費。

WOW Air成立於2012年,共有30多條航線,包括美國7個城市和加拿大兩個城市,而Norwegian Air也屬於類似廉價航空,在東灣奧克蘭機場有直飛歐洲的航班。

