冰島廉航推超低優惠 舊金山飛歐洲單程僅69元（視頻）

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【KTSF 讓梁秋玉報導】

想去歐洲旅行的加州居民有好消息了，冰島廉價航空WOW Air週二推出69元由舊金山或洛杉磯飛往歐洲4個城市的特價單程機票，不過大家購買這種廉價機票，需要注意哪些問題呢？

繼瑞典廉價航空Norwegian Air去年底宣布，計劃於今年推出由美國到歐洲單程69美元的特價機票後，另一家來自冰島的廉價航空WOW Air週二更以實際行動，出售69元單程機票。

由舊金山或洛杉磯出發飛往歐洲4個城市，包括瑞典斯德哥爾摩、丹麥哥本哈根、蘇格蘭愛丁堡及英格蘭Bristol，出發日期須在1月15日到4月5日之間。

另外，由東岸波士頓、邁阿密、首都華盛頓或洛杉磯前往冰島首都雷克雅維克單程也只需99元。

舊金山飛往雷克雅維克是129元，如果從首都華盛頓或波士頓前往歐洲主要大城市，如德國柏林或法蘭克福、英國倫敦、法國巴黎等，單程也是129元，所有特價機票已含稅。

不過要提醒旅客的是，一定要仔細閱讀廉價航空公司對座位選擇及行李收費的規定，通常機票便宜，航空公司就要透過其它服務賺錢。

例如WOW Air網站就明確標明，如果提前選擇座位會收費10元到11元不等，旅客只可以帶一個免費手提行李，而且行李體積不得超過20英寸，重量不得超過22磅，如果超過規定最少收費60元。

如果是托運行李，每件最少收費71元，此外飛機上提供的食物和飲料也都收費。

WOW Air成立於2012年，共有30多條航線，包括美國7個城市和加拿大兩個城市，而Norwegian Air也屬於類似廉價航空，在東灣奧克蘭機場有直飛歐洲的航班。

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