一名17歲少年週二下午從巴拿馬城乘坐飛機抵達舊金山國際機場後,突然打開緊急逃生門,並且從機艙跳落停機坪,該少年事後被警方扣留,有坐在附近的乘客表示,其他乘客都感到害怕和混亂。

乘客Andrea Guzman說:”我聽到有人尖叫,大叫:不要,之後就看到那人跳到機翼上,然後在機翼往下爬,之後就跑,跑向另一面,所有人都在尖叫,他還把門關上,所有人都很害怕,不知道他是否受傷,還有為甚麼要跳飛機。”

舊金山國際機場表示,當時停機坪上一名建築工人把該少年截停,並在稍後把他移交警方。

客機就慢駛至它停泊的位置,讓所有乘客下飛機,事件沒有造成其他延誤,消息指該少年是美國公民,他沒有受傷,目前還在調查他跳機的原因。

