海關當局提醒旅客哪些農產食品禁入境美國（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州食品及農產品部門，連同美國海關及邊境保衛局，週二在舊金山國際機場舉行的宣傳活動，提醒旅客不要攜帶違禁食品及農產品入境。

一個名為”請勿攜帶害蟲”（Don’t Pack a Pest）的宣傳活動，週二在舊金山國際機場國際抵達行李提取處舉行，會場展示了多種禁止帶入美國境內的食品，如水果、植物、農產品及昆蟲標本等，當中包括各種香腸、臘腸、肉乾、肉鬆、杏仁餅、雞精及鹿茸等。

加州食品及農產品部長Karen Ross說：”意腸、牛肉乾，可能帶有異國動物病菌，新鮮水果我們都喜歡，而且希望大家多吃，但它們會帶有蟲害，包括果蠅，是我們常要根除的，大米可能帶有哈普拉甲蟲，破壞我們的樹木和城市冠層。”

參與宣傳的官員表示，這項活動幾年前首先從邁阿密國際機場開始，而且效果良好，現已擴展至包括舊金山在內的全美多個國際機場。

當局會在機場行李提取處擺放雙語宣傳海報，還會印發宣傳冊發給旅客，提醒旅客不要攜帶違禁食品及農作物入境美國，如被海關查獲將全部沒收。

舊金山及波特蘭機場海關及邊境保衛局局長Brian Humphrey說：”要完成農檢重任，全美約有2,400名農業專家去年檢查逾2200萬旅客，我們查獲超過170萬違禁產品。”

海關官員說，在舊金山機場有大約100名農產品檢驗員，去年共查驗接近55萬名旅客的行李，除了海關檢驗員，他們還有受過專門訓練的警犬，如果聞到旅客行李帶有違禁品，就會示意海關官員檢查有問題的行李。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。