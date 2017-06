海關當局提醒旅客哪些農產食品禁入境美國（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州食品及農產品部門,連同美國海關及邊境保衛局,週二在舊金山國際機場舉行的宣傳活動,提醒旅客不要攜帶違禁食品及農產品入境。

一個名為”請勿攜帶害蟲”(Don’t Pack a Pest)的宣傳活動,週二在舊金山國際機場國際抵達行李提取處舉行,會場展示了多種禁止帶入美國境內的食品,如水果、植物、農產品及昆蟲標本等,當中包括各種香腸、臘腸、肉乾、肉鬆、杏仁餅、雞精及鹿茸等。

加州食品及農產品部長Karen Ross說:”意腸、牛肉乾,可能帶有異國動物病菌,新鮮水果我們都喜歡,而且希望大家多吃,但它們會帶有蟲害,包括果蠅,是我們常要根除的,大米可能帶有哈普拉甲蟲,破壞我們的樹木和城市冠層。”

參與宣傳的官員表示,這項活動幾年前首先從邁阿密國際機場開始,而且效果良好,現已擴展至包括舊金山在內的全美多個國際機場。

當局會在機場行李提取處擺放雙語宣傳海報,還會印發宣傳冊發給旅客,提醒旅客不要攜帶違禁食品及農作物入境美國,如被海關查獲將全部沒收。

舊金山及波特蘭機場海關及邊境保衛局局長Brian Humphrey說:”要完成農檢重任,全美約有2,400名農業專家去年檢查逾2200萬旅客,我們查獲超過170萬違禁產品。”

海關官員說,在舊金山機場有大約100名農產品檢驗員,去年共查驗接近55萬名旅客的行李,除了海關檢驗員,他們還有受過專門訓練的警犬,如果聞到旅客行李帶有違禁品,就會示意海關官員檢查有問題的行李。

