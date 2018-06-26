舊金山國際機場開始分流計劃 乘搭網的沒以前方便（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山國際機場為了舒緩進出機場上落客的地面交通，週一開始實行分流計劃，許多網的司機和乘客對於在哪裡會合都感到困惑。

週一開始，Uber Pool 和Express Pool共乘服務的司機和乘客，需要在舊金山國際機場國內航線停車場頂樓碰面，而不是在客運大樓的路邊。

有網的司機表示感到不方便，第一次來這裡，要想法子找到乘客，難免會團團轉。

有夫婦從阿拉斯加來舊金山慶祝結婚25週年，他們來自住在Anchorage，在當地乘坐Uber非常容易，不像有些城市要找會合地點這麼困難。

雖然有點難，可是最終司機還是找到了他們。

也有乘客表示，司機找不到他們，索性通知不來了，乘客要再找其他司機，等了20分鐘才上到車。

實施新的乘車措施第一天，機場加派人手到新的載客地點，解答乘客的問題。

為了舒緩路面交通，舊金山國際機場7月1號開始向網的公司收費，如果司機在路邊載客，每一程車，網的公司要向機場繳交5元，在停車場載客的收費較低，每程3.6元，這些費用是機場向網的公司徵收，未知對乘客的荷包有什麼影響。

另外，為了減少汽車在路邊上落客造成擠塞，舊金山國際機場週一開始提供半小時免費停車服務，鼓勵旅客盡量使用停車場上落車。

國內航線停車場以及國際航線A和G停車場，如果停車不到半小時則不收費，但超過半小時的話，就會按照停車時間全額收費。

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