舊金山國際機場開始分流計劃 乘搭網的沒以前方便（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山國際機場為了舒緩進出機場上落客的地面交通,週一開始實行分流計劃,許多網的司機和乘客對於在哪裡會合都感到困惑。

週一開始,Uber Pool 和Express Pool共乘服務的司機和乘客,需要在舊金山國際機場國內航線停車場頂樓碰面,而不是在客運大樓的路邊。

有網的司機表示感到不方便,第一次來這裡,要想法子找到乘客,難免會團團轉。

有夫婦從阿拉斯加來舊金山慶祝結婚25週年,他們來自住在Anchorage,在當地乘坐Uber非常容易,不像有些城市要找會合地點這麼困難。

雖然有點難,可是最終司機還是找到了他們。

也有乘客表示,司機找不到他們,索性通知不來了,乘客要再找其他司機,等了20分鐘才上到車。

實施新的乘車措施第一天,機場加派人手到新的載客地點,解答乘客的問題。

為了舒緩路面交通,舊金山國際機場7月1號開始向網的公司收費,如果司機在路邊載客,每一程車,網的公司要向機場繳交5元,在停車場載客的收費較低,每程3.6元,這些費用是機場向網的公司徵收,未知對乘客的荷包有什麼影響。

另外,為了減少汽車在路邊上落客造成擠塞,舊金山國際機場週一開始提供半小時免費停車服務,鼓勵旅客盡量使用停車場上落車。

國內航線停車場以及國際航線A和G停車場,如果停車不到半小時則不收費,但超過半小時的話,就會按照停車時間全額收費。

