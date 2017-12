By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山國際機場現正提供半小時免費泊車服務,疏通假日期間的繁忙車流,方便民眾上車下車。

這項免費泊車服務由本星期開始直至明年1月8號,民眾可以在內陸客機停車場,以及兩個國際客機A和G停車場,免費停泊半小時。

不過如果泊車超過半小時,就必須支付整個停留時間的費用。

除了私家車之外,Uber、Lyft等網的司機都可以使用半小時免費泊車服務,計程車則只限下車。

