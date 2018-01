舊金山國際機場華埠舉行招聘會 大批民眾到場應徵（視頻）

By

很多人移民來到美國,都想找到一份穩定的工作,舊金山國際機場一個外判商,週三就來到華埠舉行招聘會,吸引了不少人到場應徵,究竟機場想招聘怎樣的人才呢?

未夠10點,數十人逼滿安老自助處旗下的華埠就業中心,為的是一份穩定,而且時薪達17元的機場工。

應徵者李先生說:”機場肯定比其他散工好些,我們平時做的,都是規模小的店舖,限制了,平台較小,我們見識亦較少,去到一個大公司,我們可以見識下,接觸更多事物。”

Hallmark Aviation是一間為機場提供地勤服務的公司,週三主要聘請一些識講英文及第二種語言的客戶服務員,幫助乘客登機,以及處理機票等問題。

公司代表指,基本上全年都在招聘員工,由於3月起有多條新航線來往舊金山至亞洲地區,包括3月底啟航,來往舊金山至香港的航班,因此對雙語職員的需求很高,週三特地在華埠招聘。

Hallmart Aviation人事部主管Lillian Kim說:”我們想請性格正面的員工,有經驗會有優勢,但我願意給機會讓一些樂於助人的人,最重要是你的笑容及性格。”

安老自助處表示,機場有很多工種都在招聘,例如是運送行動不便的乘客,行李保管員等,處方指在機場工作對於新移民來說,是一個就業的好開始。

安老自助處代表陳嘉瑤(Alison Chan)說:”他們可以知道舊金山的情況是怎樣,有機會認識不同的人,與不同族裔人士工作,對於一些剛上埠的人,是一個好的機會接觸社會,不要說我住在那個地區,就局限在那一個地區。”

錯過週三的招聘會,有意應徵的人,可以上網到http://www.hallmark-aviation.com/,查詢公司其他空缺。

