舊金山國際機場華埠舉行招聘會 大批民眾到場應徵（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

很多人移民來到美國，都想找到一份穩定的工作，舊金山國際機場一個外判商，週三就來到華埠舉行招聘會，吸引了不少人到場應徵，究竟機場想招聘怎樣的人才呢？

未夠10點，數十人逼滿安老自助處旗下的華埠就業中心，為的是一份穩定，而且時薪達17元的機場工。

應徵者李先生說：”機場肯定比其他散工好些，我們平時做的，都是規模小的店舖，限制了，平台較小，我們見識亦較少，去到一個大公司，我們可以見識下，接觸更多事物。”

Hallmark Aviation是一間為機場提供地勤服務的公司，週三主要聘請一些識講英文及第二種語言的客戶服務員，幫助乘客登機，以及處理機票等問題。

公司代表指，基本上全年都在招聘員工，由於3月起有多條新航線來往舊金山至亞洲地區，包括3月底啟航，來往舊金山至香港的航班，因此對雙語職員的需求很高，週三特地在華埠招聘。

Hallmart Aviation人事部主管Lillian Kim說：”我們想請性格正面的員工，有經驗會有優勢，但我願意給機會讓一些樂於助人的人，最重要是你的笑容及性格。”

安老自助處表示，機場有很多工種都在招聘，例如是運送行動不便的乘客，行李保管員等，處方指在機場工作對於新移民來說，是一個就業的好開始。

安老自助處代表陳嘉瑤（Alison Chan）說：”他們可以知道舊金山的情況是怎樣，有機會認識不同的人，與不同族裔人士工作，對於一些剛上埠的人，是一個好的機會接觸社會，不要說我住在那個地區，就局限在那一個地區。”

錯過週三的招聘會，有意應徵的人，可以上網到http://www.hallmark-aviation.com/，查詢公司其他空缺。

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