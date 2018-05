By

一名準備和女友結婚,並打算搬離灣區展開新生活的男子,上週被一名同事開槍殺死,遺下未婚妻和一名3歲的女兒,San Mateo縣地檢官表示,疑犯殺死受害人是為了和其未婚妻一起。

調查人員表示,受害人及其未婚妻和疑犯均在舊金山國際機場工作,3人是同事。

31歲的受害人上週從機場接他未婚妻回家,但他當時不知道自己已經被兩名男子跟踪,當他正準備停車時,一名穿有帽衫蒙面的男子突然出現,對其開了5至6槍,將其殺死。

在接受警員調查時,受害人未婚妻並未想到他們有任何仇家,但想起疑犯曾經在工作時對她表白,但她認為疑犯只是講笑。

警方調查後以謀殺罪拘捕兩名疑犯,開槍的31歲男子Kevin Prasad,以及協助犯案的Donovan Rivera。

