【KTSF 歐志洲報導】

舊金山國際機場發現有計程車司機在停車場隨地大小便,機場當局表示將會加強取締。

根據舊金山觀察家報取得的資料,一名舊金山國際機場的資深交通規劃員,向舊金山的計程車司機發電郵,當中指出機場三號停車場後面和附近的樓梯間,有越來越多人隨地大小便,令該處環境變得不衛生,影響機場員工的健康。

在機場等候乘客的計程車司機,必須在特定的停車場排隊,對一些司機來說,從機場出發的車程是最賺錢的路線。

機場當局提醒計程車司機,附近有全天開放的廁所,司機可以把車停在二號或三號停車場,去使用這些衛生設施。

機場當局表示,將會在日間和晚上都加強巡邏執法,

一些計程車司機表示,廁所在距離停車場60英尺以內,因此對有關電郵感到驚訝,但他們也認為,機場當局的執法人員可以告訴司機們,要是隨地大小便,就會失去他們在停車場排隊的位置。

