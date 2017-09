By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區週一晚雷電交加,在舊金山國際機場,一名工作人員差點被閃電擊中。

機場方面表示,事發於晚上9時半左右,該名工作人員當時正在駕駛一部拖車,一道閃電擊中他所在附近的地點,他在事故中沒有受傷,毋須送院。

基於安全理由,當局一度暫停飛機升降,事件導致多個航班延誤。

更多新聞:

灣區週一上空現1,,200道閃電 多處地點地火

美國接連遭受兩股颶風吹襲 經濟損失或過千億

灣區上週末迎熱浪 共6名長者疑不敵高溫死亡

Daly City In-N-Out快餐店發生衝突事故 警緝涉案男女

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。