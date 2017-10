By

【KTSF 吳倩妤報導】

舊金山交通局宣布,過去有民眾多繳交違例停車罰款,總額接近60萬元,將會從本週起發放退款。

舊金山觀察家報引述舊金山交通局的審計數據顯示,從2012年到2014年6月20日,收到停車罰單的人士在這段期間總共多繳交了接近60萬元罰款,約7,000人繳交罰款時重複付款,或者繳交多過罰單規定的錢。

有一名駕駛者收到洗街違例停車罰單,她多付了516元。

此前,在1995年到2012年,當局發現的多繳交罰款高達600萬元。

當局現時將多收到的罰款退還給民眾,民眾可以打電話(415) 701-3000,或上網http://www.sfmta.com/citationinfo,查詢自己是否可以獲得退款。

申請退款的截止日期是12月14日,沒有人認領的款項將撥歸舊金山市府所有。

版權所有,不得轉載。