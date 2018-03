Muni車費或再加價 現金付款單程加至3元（視頻）

By

舊金山交通局預計,下一個財政年度將會錄得2,300萬元赤字,局方計劃增加一系列的服務收費,包括Muni公車車費及停車許可証等,而專為遊客而設的全日通車票就會減價。

為了做到收支平衡,交通局打算再次增加Muni公車車費,不過只向以現金付款的乘客加價,單程票價由現時的2.75元加至3元。

用Clipper路路通卡及Muni手機應用程式付款的票價,就維持在2.5元。

另外,交通局亦考慮增加年度住宅區停車証的費用,由現時的128元加至136元。

長期違例泊車被鎖住的汽車,開鎖費增加40元至505元;租用Cable car纜車的費用,就由785元加至892元。

不過,交通局並非一面倒加價,為了提升乘客量,任搭市內公車及來往市內捷運站的月票,本來會由現時的94元加價至98元。

不過局方表示,因為這種月票的銷售額由2013年起 下跌28% ,因此建議月費倒減1元至93元。

減價比率最高的,是為遊客而設的全日通車票,這種車票分開一天通行、3天通行及7天通行3種,如果乘客利用手機應用程式或者路路通卡購票,車費會由現時的22元、33及43元,減至12元,24元及39元。

相反,用現金或信用卡即時購票,車費會微升至23元、34元及45元。

交通局亦提出新增一種全日任搭公車的日票,不包括Cable Car,一張的售價是6.25元。

局方需要在5月1日前完成預算案,並交由市參議會審批。

