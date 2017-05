By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山Market街部分路段將有一系列道路改善措施。

舊金山交通局委員會週二表決通過Upper Market街項目,在Market街介乎Castro街與Octavia大道之間約一英哩長的路段,加強騎單車人士與行人的安全。

項目包括,擴大行人路路肩面積、增設安全島、並會改造Laguna街的Muni輕軌站的站台,重新為現有單車道油油漆,以及在停泊車輛與行人道之間增設一段長3分之1英里的單車道。

此項目受到消防局官員反對,有官員稱,在有架空電纜的地區,如果在停泊車輛與行人道之間增設單車道,將會妨礙消防車靠近一些較高的建築。

