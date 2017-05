市府舉行”舊金山製造週” 支持本土製品（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

本週是舊金山製造週(SFMade Week),市長李孟賢呼籲消費者支持本地製造的商品。

舊金山市政府大廳週二特別熱鬧,好像一個市集,原來是為舊金山製造週活動造勢,呼籲消費者支持本地製造的商品。

週二有42個在舊金山本地生產的商家或工廠來到市政府,展示了他們具有特色的商品,連舊金山市長李孟賢(Ed Lee)也忍不住採購了起來。

李孟賢說:”我剛剛才刷了信用卡,因為有太多東西吸引我了,從食物、設計商品、特色商品,還有可以買來送人的禮物。”

參與活動的也有華裔商家,他在自家的地下室創業做出珠寶產品,並在網上銷售。

商家苑譽騰說:”一般來說,我都是先用3D設計這些產品,然後再利用舊金山的一些廠商打印,然後舊金山的一些鑄造公司幫我製造生產。”

這項舊金山製造週的活動,由代表日落區的市參事湯凱蒂(Katy Tang)發起,目地是要支持市內的小商家,獲得市長大力支持。

湯凱蒂說:”舉例來說,在郵輪的航站,當人們首次造訪舊金山時,總會去找可以買到本地製造商品的地方。”

舊金山製造週即日起一直到14號截止,李孟賢強調,舊金山有這些本地製造的商品,讓經濟更多元化,業者自己生產商品,不僅能控制品質,更能體現對自己製造的成就感。

