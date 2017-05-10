市府舉行”舊金山製造週” 支持本土製品（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

本週是舊金山製造週（SFMade Week），市長李孟賢呼籲消費者支持本地製造的商品。

舊金山市政府大廳週二特別熱鬧，好像一個市集，原來是為舊金山製造週活動造勢，呼籲消費者支持本地製造的商品。

週二有42個在舊金山本地生產的商家或工廠來到市政府，展示了他們具有特色的商品，連舊金山市長李孟賢（Ed Lee）也忍不住採購了起來。

李孟賢說：”我剛剛才刷了信用卡，因為有太多東西吸引我了，從食物、設計商品、特色商品，還有可以買來送人的禮物。”

參與活動的也有華裔商家，他在自家的地下室創業做出珠寶產品，並在網上銷售。

商家苑譽騰說：”一般來說，我都是先用3D設計這些產品，然後再利用舊金山的一些廠商打印，然後舊金山的一些鑄造公司幫我製造生產。”

這項舊金山製造週的活動，由代表日落區的市參事湯凱蒂（Katy Tang）發起，目地是要支持市內的小商家，獲得市長大力支持。

湯凱蒂說：”舉例來說，在郵輪的航站，當人們首次造訪舊金山時，總會去找可以買到本地製造商品的地方。”

舊金山製造週即日起一直到14號截止，李孟賢強調，舊金山有這些本地製造的商品，讓經濟更多元化，業者自己生產商品，不僅能控制品質，更能體現對自己製造的成就感。

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