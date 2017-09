舊金山電影協會9月底舉行第7屆香港電影節（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導​】

舊金山電影協會將在本月底舉行第7屆香港電影節​,今年的香港電影節將從9月29日開始一連3天,在日本城的New People戲院放映9部現代香港電影。

影展開幕片是傑出導演許鞍華的最新作品《明月幾時有》,1940年代的香港,葉德嫻和周迅主演的母女,從著名作家茅盾筆下感受火熱的革命熱情和民族氣節,後來也捲入歷史的洪流中。



而35年前的《投奔怒海》中,日本記者到越南採訪,卻也捲入當地人們水深火熱的生活中,電影為林子祥、劉德華、繆騫人在香港影壇建立名氣,今年影展也將回顧《投奔怒海》這部影片。

節目策劃主任Rod Armstrong說:”許鞍華一直被認為是香港最重要的導演之一,可能比較少人認識她,因為她沒拍大型動作片,她的名氣是來自拍對香港或中國重要的時代劇作。”

香港電影節中的影片也包括許多不同片種,包括彭浩翔繼《志明與春嬌》和《春嬌與志明》後,第三部香港味道濃厚的愛情喜劇《春嬌救志明》。

同樣是愛情喜劇的《原諒他77次》,展出導演邱禮濤輕鬆的一面,而他也有另外一部作品恐怖片《失眠》展出,黃秋生飾演的醫學教授,必須幫助前女友緩解失眠症,這不是普通的失眠症,病人在患病末期會失常並具攻擊性,教授必須找出答案。

香港電影節的門票已經開始發售,年長人士、學生和殘障人士可享有折扣,詳情可瀏覽舊金山電影協會的網站,網址是http://sffilm.org。

