【KTSF 郭柟報導】

民權組織Student for Fair Admissions控告哈佛大學,在收生過程中利用種族平衡來調整收生政策,涉嫌歧視亞裔,違反了聯邦民權法,該組織打算來聖荷西舉行講座,與民眾談論這宗訴訟。

提告的民權組織Student for Fair Admissions指哈佛大學在過去幾年,雖然亞裔學生的申請人數增加了近三倍,但是錄取人數則每年幾乎維持不變,因此懷疑校方對亞裔學生收生設上限。

Student for Fair Admissions主席Edward Blum說:”今次訴訟最不尋常之處是,首次要求一間長春滕大學交出收生數據,要校方作供、交出文件、內部報告和電郵等,對於校方過去3年的收生政策感到很震驚。”

紐約時報早前報導說,哈佛大學收生時,除了公開的錄取標準外,還有一些內部”秘密”收生標準,將申請者分類,還會以申請者來自哪裡、父母是否從哈佛畢業、有多少錢,以及是否適合該校學的多元化目標等列入審查系統。

不過另外有報導指,有哈佛的亞裔學生從校方目前的收生制度中獲利,認為校方因考慮到作為亞裔學生所面對的困難而錄取他。

哈佛大學否認收生過程涉及種族歧視,批評原告一方資料不完整和有誤導性,控辯雙方預料在10月進行審訊。

除了哈佛大學之外,提告的組織亦都對北卡羅來納大學和德州大學作出同類起訴,懷疑這兩間學校都有以學生的族裔作為收生標準。

