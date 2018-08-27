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【KTSF 郭柟報導】

民權組織Student for Fair Admissions控告哈佛大學，在收生過程中利用種族平衡來調整收生政策，涉嫌歧視亞裔，違反了聯邦民權法，該組織打算來聖荷西舉行講座，與民眾談論這宗訴訟。

提告的民權組織Student for Fair Admissions指哈佛大學在過去幾年，雖然亞裔學生的申請人數增加了近三倍，但是錄取人數則每年幾乎維持不變，因此懷疑校方對亞裔學生收生設上限。

Student for Fair Admissions主席Edward Blum說：”今次訴訟最不尋常之處是，首次要求一間長春滕大學交出收生數據，要校方作供、交出文件、內部報告和電郵等，對於校方過去3年的收生政策感到很震驚。”

紐約時報早前報導說，哈佛大學收生時，除了公開的錄取標準外，還有一些內部”秘密”收生標準，將申請者分類，還會以申請者來自哪裡、父母是否從哈佛畢業、有多少錢，以及是否適合該校學的多元化目標等列入審查系統。

不過另外有報導指，有哈佛的亞裔學生從校方目前的收生制度中獲利，認為校方因考慮到作為亞裔學生所面對的困難而錄取他。

哈佛大學否認收生過程涉及種族歧視，批評原告一方資料不完整和有誤導性，控辯雙方預料在10月進行審訊。

除了哈佛大學之外，提告的組織亦都對北卡羅來納大學和德州大學作出同類起訴，懷疑這兩間學校都有以學生的族裔作為收生標準。

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