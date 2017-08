By

【KTSF】

舊金山South Beach區週一晚發生企圖搶劫案,一名69歲老婦在案中被推跌,嚴重受傷。

事發於晚上8時左右,地點在First街附近的Lansing街小巷。

3名男疑犯被指走近受害老婦,並把她推跌在地。

其中一名男疑犯企圖搶走老婦的財物,但不成功,3人接著登上一輛汽車逃走。

老婦已送院治療,有生命危險,警方至週二早上尚未拘捕任何人。

