舊金山南市場街路段(South of Market)週末有婦人在街頭睡覺時,被一名男子用利刀刺傷。

事發於週六凌晨1時半左右,49歲受害婦人當時在Minna街600號路段席地而睡,醒來時發現一名男子站在他旁邊。

男子不由分說,持利刀向她刺去,婦人見狀驚叫,並用腳踢他,但男子把她捉著,並持刀兩度刺向她。

警員到場後,立即將涉案的44歲男子拘捕,婦人已送院治療,沒有生命危險。

