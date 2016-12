By

【KTSF】

舊金山Hunters Point住宅區週五凌晨發生槍擊血案,一名婦人在家聽到叩門聲打開門時,被一名少年開槍擊中臉部,幸好沒有生命危險。

事發於凌晨12時50分,地點在Northridge路100號路段一幢住屋外,涉案少年年約15至18歲。

32歲受害婦人聽到叩門聲,打開家門後,少年涉嫌向她的臉部開出一槍,之後拔足逃跑。

婦人立即送院救治,估計沒有生命危險,涉案少年目前仍然在逃。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。