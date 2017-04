By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山一名華裔女子,因為盜用他人身分進行詐騙,被判入獄3年4個月。

36歲的Yee Man Lui承認在2014年2月至7月期間,用一些信用卡和提款卡卡主的資料,在卡主不知情下於網上申請了42張信用卡,再用部分的卡來購物付款,造成兩名苦主最少三萬多元的實際損失。

Lui刑滿後還需監守行為36個月,同時要賠償受害人損失。

