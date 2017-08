By

【KTSF】

根據舊金山警方的消息,上週五一名女子搶劫了位於舊金山Union Square的一間銀行。

事發在上週五下午4點,一名年約35至45歲的女子,步入位於Sutter街400號路段的一間銀行,向一名櫃檯工作人員要求交出現金,但並無示意身上有武器。

櫃檯工作人員向該名女子交出現金後,該名女子徒步逃離。

目前尚未有人因此被捕,警方已尚未公佈疑犯的細節。

