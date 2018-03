By

【KTSF】

上週五一名女子搭乘灣區捷運(BART)前往Pittsburg/Bay Point線的列車時,在列車停在舊金山Embarcadero站時被賊匪搶去iPhone。

警方稱,賊匪被指是一名未成年男子,他在下午2時左右大力推向女子,然後搶走她的iPhone,再下車逃去無蹤。

受害女子繼續搭車,直到抵達奧克蘭市中心的車站時,才向捷運警員報案。

