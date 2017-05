By

舊金山金銀島週二傍晚發生搶劫案,一名女子被人搶去相機,搶匪懷疑仍未成年。

事發於傍晚6時左右,地點在Avenue of the Palms夾9街,該名少年涉嫌從後趨近40歲女事主,並疑似出示一件武器。

少年被指搶走掛在女事主肩上的相機,接著拔足逃跑,目前仍然在逃。

女事主在案中有受傷,沒有生命危險。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡舊金山警方,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

