舊金山金銀島週日早上發生搶劫案,一名中年婦人在島上照相時,被賊人用武力搶走相機。

受害人現年52歲,事發於清晨6時20分左右,地點在Treasure Island路夾Macalla路,賊匪被指從她手上搶走相機、鏡頭等照相設備。

賊匪接著與同謀乘車絕塵離去,二人被指是年約20餘歲的男子。

任何人如能對案件提供消息,請致電警方匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

