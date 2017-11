By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一家超市外面,光天化日下發生搶劫案,兩名匪徒搶劫一名剛剛買完菜的女人。

案發現場是Alemany大道2900號,華美超市的停車場。

警方表示,週一早上10點左右,60歲的女事主從超市買完菜,把貨品放進汽車後座時,一輛汽車停在她身邊,兩名穿黑色連帽衣的非洲裔男子下車,從女事主汽車的前座搶走她的背囊。

女事主試圖從匪徒的汽車奪回背囊,可是不成功,匪徒隨即開車逃走,女事主沒有受傷。

警方提醒市民,不要讓人看見有財物在汽車裡,可考慮購物時把錢包放在口袋裡,避免成為賊人目標。

