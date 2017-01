By

【KTSF 郭柟報導】

涉嫌曾在舊金山等地進行祈福騙案的中國藉女子周曉芳(Xuefang Zhou)週三在舊金山出庭承認6項控罪。

62歲的周曉芳被控兩項串謀、兩項重大盜竊、一項勒索和虐待老人罪名,週三承認全部控重罪,保釋金定在25萬元,可能判監4年。

周曉芳涉嫌在2014年10月,在舊金山華埠從兩名華裔長者身上騙取總值超過9萬元現金和珠寶,接著又在紐約市華埠犯案。

周曉芳早前已在紐約市被定罪,上年被引渡到舊金山受審。

