【KTSF】

舊金山日落區週五下午4點半過後發生一宗命案,死者與兇嫌都是亞裔,兇嫌持有槍械,目前在逃。

命案地點在34大街夾Ortega街1800號路段一棟民宅,根據警方報告,死者是65歲的華裔女性,身中多槍,儘管救護人員很快到達現場,但仍重傷不治,當場死亡。

警方也公布嫌犯的照片 ,他是67歲的Winston Hue,警方說兇嫌身上有武器,是危險人物,開藍色Kia房車,車牌號碼是5BJY341。

警方說如果看到這輛車或兇嫌,千萬不要靠近,直接打911報警。

據一名住在現場附近的鄰居向本台記者表示,她的太太下午4時多致電他,表示聽到槍聲,亦有其他鄰居聽到尖叫聲,由於命案發生後警方封閉了該路段,該街區的居民要憑身份證明才可以返回自已居所。

