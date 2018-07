By

【KTSF】

舊金山一名女子上週六在墨西哥城慶祝結婚一週年紀念時,在當地被流彈擊中斃命。

當局已證實死者是27歲女子Tatiana Mirutenko,她當時在墨西哥城Lomas de Chapultepec區,在離開餐廳時被子彈擊中,她丈夫James當時與她只有數步距離.

當地警方稱,槍手當時乘坐電單車,向附近一間酒吧的保安開槍,其中一枚子彈擊中Mirutenko,當局尚未拘捕疑犯。

