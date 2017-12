By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山和南舊金山週四分別發生致命車禍,有兩名行人被車撞死。

週四早上8點半左右,一名63歲婦人在舊金山市立大學附近,Ocean Avenue夾Miramar Avenue被汽車撞倒,送院之後傷重死亡。

警方仍在調查案件,目前沒有人被拘捕。

另外,週四晚將近7點半,南舊金山Westborough大道2200號路段,即是Westborough廣場旁邊,一個78歲男人試圖橫過三條行車線時,被一輛向東行落斜的汽車撞倒,行人當場死亡。

警方表示,司機立刻停下來和報警,並留在現場協助警方調查。

