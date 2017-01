By

上星期三發生在舊金山Cow Hollow 附近車禍,死者是76歲的華裔Jeanie Yee。

Jeanie Yee是舊金山居民,上星期三中午12點半,在Union 夾Buchanan過馬路的時候,被一輛後面有拖吊的卡車撞到。

33歲的肇事卡車司機留在現場配合調查,這是舊金山今年第一起致命車禍,當天舊金山就發生3起車禍,其中兩人死亡。

